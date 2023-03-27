太極軒物業組合要約形式出售　整批估值16.5億元

中港恢復通關帶動服務式住宅需求上升，高力指出，該行獲委託以要約形式售太極軒(CHI Residences)物業組合，包括灣仔、西營盤及佐敦三幢服務式住宅物業。市場估計，整批物業估值約16.5億港元。

上述三項物業均位於港九區地段，總實用面積逾80,000方呎，合共185個單位，買家可個別洽購。其中價值較高為灣仔莊士敦道138號項目，涉及107個單位，實用面積約240至1,802方呎，由開放式至複式三房間隔，另設頂樓套房，大部分單位附設露台。市場料該廈估值約10至11億元。

至於西營盤干諾道西120號物業，地下至3樓為商業用途，住宅單位設於7樓至28樓，以一梯一伙設計，提供19個單位，每戶設有露台。而佐敦彌敦道314號物業則提供59伙，面積介乎約248至855方呎。市場指，兩項物業估值均約3.1億至3.2億元。

高力資本市場及投資服務部主管翟聰表示，上述服務式住宅受旅客及短居人士歡迎，隨着各地全面通關，環球經濟復常，投資市場亦開始回升。酒店市場由2022年初至今已有多項成交記錄，較為曯目為今年初尖沙咀君怡酒店以34億元易手，酒店及全幢住宅買賣活躍。