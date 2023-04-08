【星之谷】準時交卡數TU卻遭下調　拆解蠱惑扣分位

凡是向銀行申請貸款，不論是按揭還是私人貸款，銀行都需要查閱環聯(TransUnion，TU)信貸評級。不過，原來就算所有信用卡數都準時清還，都未必一定獲得「A級」，原因是觸及一些「蠱惑」扣分位，而按揭申請人自己都未必知道。

銀行大部分時間都不會因為環聯評級高低而拒批貸款，因此按揭申請人並不需要必然獲得「A級」；然而，若果評級太低，例如「E級」或以下，涉及「走數」或慣性遲還款，當然會被銀行拒諸門外。

但很多人都是完美主義者，希望自己評級維持「A級」；亦有可能因為有些機構也會查閱信貸評級，譬如申請成為馬會會員，或辦理移民至個別國家，也可能需要較高評級。

【「信貸使用率」扣分陷阱】

不過，原來就算準時還款，環聯評級都有位可以扣分，其中一個比較有趣的是「信貸使用率」過高。根據環聯網頁：「『信貸使用率』綜合用戶所有信用卡獲授權的信用額，再對比其已用而未還的總結餘，計算公式是——總結餘 ÷ 總信貸額，這個比率以不超出50％為好，高於50％則有機會影響信貸評分。」

簡單來說，假如信用卡持有人小明有一張信用卡，信用額為2萬元，每月他都會固定使用信用卡消費1.5萬元，就算每月準時清還卡數，而不是僅歸還最低還款額(俗稱min-pay)，「信貸使用率」長期都是處於50％以上，評級就會被扣分。

有人可能會問，如果小明申請多張信用卡，令信用額增加，「信貸使用率」便會降至50％以下，那就不會被扣分了？答案是，原來每一次申請信用卡或任何銀行貸款，銀行都會查閱環聯評級，每一次查閱都會扣分，不過有關扣分僅屬暫時性，隨着時間過去，評級還是會回升。

其實，較有效應付「信貸使用率」過高的方法，是向銀行直接申請增加信用卡信貸額度，如果有信心自己信用卡消費不會因此而增加，將會有助降低「信貸使用率」。

【買樓前宜先查閱信貸評級】

當然，上述的意見僅是提供予想獲得環聯信貸「A級」的人士，必須重申，申請按揭只要評級不是太低都沒有問題。

另有一點要留意，由於很多人都喜歡申請信用卡獲取迎新優惠，取了優惠後便不會再理會那些卡，有機會因而結欠一些細額手續費，銀行也可能不會發信追討。

但當他們及後需要買樓並申請按揭，才驟然發覺評級大跌，或許會增加買樓成本。所以，如果預示未來自己有需要買樓並申請按揭，宜先查閱自己的信貸評級，以策萬全。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。