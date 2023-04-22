【星之谷】英國回流港人買樓　如何闖按揭難關？

英國經濟前景不明朗，加上通脹常以雙位數增長，不少移居港人都開始計劃回流香港，尋找工作機遇，並買樓重建安樂窩，但按揭卻有機會成為棘手障礙。

準回流港人阿明(化名)因為在英國倫敦找不到心儀工作，打算回流香港，他想知道如果想在香港重拾舊時行業，又想申請按揭重新買樓自住的話，需要提供幾多個月出糧紀錄才可以獲批按揭？是否需要等一年後新稅單到手才申請？

筆者向他解釋道，如果按揭成數是6成或以下，稅單並非是必須出示的文件，不少中小型銀行只需閣下提供3個月出糧紀錄。但假如是申請高達8成至9成高成數按揭，由於要經按揭保險公司審批，過程會比較嚴格，很多時候都需要提供稅單。

【專業人士容易獲「綠燈」】

不過，筆者也見過一些回流人士只持有3個月出糧紀錄，也可以順利申請到高成數按揭，但其所任職的公司都是一些大型機構或政府；或者他們本身是專業人士，例如律師、會計師、醫生，甚至在英國已經從事相關行業，亦會較容易獲銀行「開綠燈」。

但如果只是在一些中小企工作，兼且並非屬專業人士，又未能提供稅單的話，據筆者經驗，按揭保險公司有機會質疑其收入可信性，有機會拒批高成數按揭予這些港人。

筆者曾經致電按揭保險公司，擬深入查詢這個情況，得到的答覆是將會按個別情況(case by case)處理；按揭保險公司也建議如果真的是剛剛回流香港不久，未能提供稅單，可先到銀行申請「按揭預批」，待預批結果出爐後，才決定是否需要提供稅單。

【按揭預批提早知結果】

所謂「按揭預批」，是指未買樓先到銀行申請按揭及提交相關入息文件。如獲批按揭的話，申請人有一個月時間買樓，及後不再需要審批入息，只會針對擬買入物業的質素，譬比單位是否被下發維修令、樓齡是否太大等等。

要留意，到銀行申請「按揭預批」時，要明確說明是正式入表申請，否則銀行職員有機會只幫你進行入息評估，不是正式「按揭預批」。還有一點要留意——「按揭預批」除了銀行，也要透過銀行向按揭保險公司申請，一般而言銀行會代客處理。

最後提醒，不是每間銀行都有提供「按揭預批」服務，只有少數銀行願意。但不必擔心，由於大部分銀行都是與同一間按揭保險公司合作，只要其願意，買樓後就算不是經同一銀行申請按揭，轉到其他銀行，按揭保險公司預批結果亦適用。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。