美股道指升逾百點　Meta績優飆14%

經濟增速顯著放緩，市場對聯儲局繼續加息的預期亦有所降溫，利好金融資產價格，再加上近日放榜的科網巨頭業績都遠勝預期，美股3大指數周四早段向好。道指升130點，報33,432點；標指升29點，報4,085點；以科技股為主的納指升124點，報11,979點。港股夜期報19,738點，跌20點，低水102點。

美國科技巨頭業績驚喜不斷，Facebook母公司Meta公布截至3月底止一季業績，期內收入按年增長2.64%至286.45億美元，好過預期，中止了此前連續3季下跌，期內純利雖然按年下跌23.52%至57.09億美元，但已較此前兩季逾50%的跌幅顯著收窄，消息帶動其股價於周四早段曾飆14.05%。管理層更表示，業績改善的主要來源之一，是靠來自中國的廣告商加碼「課金」！

Meta財務總監Susan Li表示，在281.01億美元的廣告收入之中，垂直電子商務（即針對特定行業或細分市場的電商）廣告是貢獻增長的最大動力。值得注意的是，她還提到，電商廣告的整體增長，主要受到中國廣告商為吸引其他市場客戶的「強勁支出」所驅動。

重型器械生產商卡特彼勒(Caterpillar)公布，截至3月底止一季收入為158.62億美元，按年增長16.72%；純利按年升26.41%至19.43億美元。分析指出，由於政府的基建刺激措施，令其訂單持續處於較高水平，因而錄得好過預期的業績表現。該公司表示，經營商的庫存於第一季度按季增長了14億美元，並預期接下來庫存水平不會有大的變化。該企股價曾跌4.63%。

另外，支付公司Mastercard上季收入按年升11.24%，至57.48億美元；淨利潤跌10.26%至23.61億美元。季內整體交易額(按本幣計算)按年升15%至2.1萬億美元；跨境交易額更大增35%。公司表示，首季度的業務表現反映出消費者支出的韌性以及跨境旅遊的復甦，其股價曾升1.93%。