PCAOB：多份中概股審計報告未達標「缺陷不可接受」

美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)去年進行了香港羅兵咸永道及內地畢馬威華振的查察工作，並在周三(10日)公布查察結果。PCAOB主席Erica Williams發表聲明，指對兩家會計師行的查察都發現了重大缺陷，而且有關缺陷非常嚴重，直言「不可接受」。惟考慮到這是首次檢查，對此結果不感到意外，又謂有關不足與其他地區首次檢查中所發現的問題及數量相近。

PCAOB去年對羅兵咸永道及畢馬威華振，分別各自進行了4個審計報告的查察(即合共8家上市公司)，包括括中國政府以前拒絕予其審視的公司，例如大型國企、敏感行業的企業等。

其中，羅兵咸永道的4個審計項目中，有3個(75%)審計項目存在不足；而畢馬威華振更是全部4個審計項目均有不足。

根據PCAOB的準則，這些不足歸類作第1A項，即缺陷大到一定程度，以至於當局認為核數師在發出審計報告時，未有足夠及適當的審計證據，來支持財務報表或核數師意見。

她指出，去年的查察工作，只是PCAOB對中國內地和香港公司進行檢查和調查的工作的開始。由羅兵咸永道及畢馬威華振審計的公司，佔在美國上市的中概股總市場份額40%。同時指出，今年所查察的會計師行，將佔到總市場份額的99%。

她強調，PCAOB正在優先考慮與美國市場投資者最相關的檢查，並會繼續要求全面檢查和調查在美國上市、總部位於中國內地和香港的公司，重申「沒有漏洞也沒有例外」，因為保護投資者十分重要。如果中國當局以任何方式和任何時間阻礙或未能便利PCAOB的檢查，當局將立即採取行動，考慮發布新政策的必要性。

另外，PCAOB亦有程序是讓其修復審計缺陷。根據法律規定，公司有一年的時間來補救這些缺陷。