m18講場：星展夥中小企搞ESG！9年間贊助1300萬坡元

銀行除了致力「跑數」之外，亦要履行社會責任。星展基金會舉行「亞洲商業影響力大獎」，由即日起至6月15日，歡迎正以創新方案解決社會和環境議題的社會企業和中小型企業申請，希望通過支持志同道合的企業，以更大的力量提升社會和環境的福祉。

基金會自2014年起，支持亞洲800多家企業的發展，其中約100家獲得年度大獎撥出超過1,300萬新加坡元的資助。

基金會去年增設「中小企資助計劃」，擴大支援至中小企以實現可持續發展，吸引超過250家中小企業申請。去年23家獲選企業中，3家來自香港，包括Breer、水耕細作(Farmarcy)和資訊機密處理(Mil Mill喵坊)。獲獎的企業預期在2024年底將共同造福區內超過200萬人的生活和生計，減少超過10萬噸食物浪費，並減少300噸溫室氣體排放。

星展香港執行董事兼集團推廣策略與傳訊部總監胡秀汶表示，基金會致力服務社企及中小企，結合該行網絡，支持新世代企業家平衡其利潤及創造正向影響力，並釋放他們的經營潛力，如根據各自的業務需求提高企業的營運能力，擴展新市場和開發創新的解決方案，同時加強其對社會及／或環境的影響力。