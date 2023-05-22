希臘股債反彈　違約13年後有望恢復「投資級」地位

外媒報道，希臘股市飆升，政府債券也上漲，原因是對市場友好的總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis) 在選舉中獲得大力支持，使該國在違約13年後有望恢復投資級評級。

當地主要指數雅典證券交易所綜合指數(Athens Stock Exchange General Index)躍升至近10年來最高水平。在周一(22日)開市時，指數的60隻股票除三隻外，其餘均上漲，能源公司Mytilineos SA、Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA和Public Power Corporation SA升幅最為突出。該指數今年上漲29%。此外，希臘10年期國債孳息率一度下跌13個基點至3.893%。

在選舉進行投票後，穆迪將該國的債務評級定為Ba3(垃圾級)，稱結果為「信用正面」。去年希臘的債務與國內生產總值(GDP)比例下降速度超過任何其他歐洲國家。另外，標普和惠譽將希臘評為BB+，比投資級別低一級。

英國倫敦的Teneo Intelligence聯席總裁Wolfango Piccoli表示，投票結果使希臘堅定地走上獲得投資級評級的軌道，可能在今年底之前。他指，雖然這種升級在很大程度上已被投資者消化，但這將是一個重要時刻，因為當地自2010年底以來一直存在的污名將消失。包括Stamatios Draziotis在內的Eurobank Equities策略師表示，預計未來幾周希臘資產將大幅重新定價。