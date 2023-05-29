虛擬資產領先企業在香港成立協會「HKLVAA」

為支持香港在全球虛擬資產領域的領先地位，香港及世界各地虛擬資產行業的一批領先企業共同成立一個非牟利協會「香港數字資產持牌協會」(HKLVAA)，旨在促進香港及全球虛擬資產領先企業與主要持份者之間的合作和溝通，協助有意在本港建立業務的企業，並推動香港發展成為領先國際虛擬資產中心。

HKLVAA由首間獲證監會認可的虛擬資產管理人意博資本亞洲有限公司之母公司意博金融控股有限公司主席諸承譽共同發起及擔任主席，他表示很高興在香港成立此協會，以促進現有虛擬資產業界人士、傳統金融機構、客戶及監管機構之間的溝通。虛擬資產行業發展機會不斷，但缺乏明確性便往往令市場參與者對進軍此領域卻步。整體專業知識、資源及影響力能為香港的虛擬資產行業建立更穩健及可持續發展的生態系統，惠及全球客戶、投資者及市場參與者。

協會的創始成員包括證監會持牌機構，獲准在香港從事虛擬資產活動，當中不限於獅昂環球資產管理有限公司 (AGAM)、HashKey Digital Asset Group Limited、MaiCapital Limited、 意博資本亞洲有限公司及勝利證券有限公司。其他核心成員包括現正向證監會申請香港虛擬資產活動牌照的公司，例如香港虛擬資產交易有限公司（HKVAX），以及其他全球性業界參與者，當中包括全球元字宙及區塊鏈遊戲龍頭公司Animoca Brands，以及其他公司如BEOSIN Technology Limited、BitGo Inc.及GSR International Inc.等亦加入了HKLVAA。