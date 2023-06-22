美股個別發展　比特幣重上3萬美元關

聯儲局主席鮑威爾繼續在國會發表證詞；他在周三重申需要加息以遏制通脹；歐洲多國央行較早時宣布加息。美股3大指數早段個別發展，道指跌22點，報33,929點；標指跌1點，報4,364點；以科技股為主的納指升25點，報13,527點。

金融市場方面，美國聯儲局主席鮑威爾周三出席國會聽證會罕見表態支持比特幣和穩定幣，指穩定幣是一種貨幣形式，該局對其進行一定程度的監管；又承認加密貨幣行業具有一定的持久力，並確認不考慮創建由央行直接發行的央行數碼貨幣（CBDC）。受消息刺激，比特幣曾升逾4%，突破每枚30,000美元，為4月下旬以來首次。

外媒報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)周四將向聯邦法院申請一項禁令，阻止微軟以690億美元收購動視暴雪的交易的案件審理之前完成交易；若聯邦法院暫停該交易，微軟和動視暴雪將不得不同意延長原定於7月18日的交易截止日期。

據悉，FTC在聽證會上表示，需要暫停微軟和動視暴雪之間的合併交易，直到該機構內部法庭就合併是否會損害遊戲行業的競爭做出裁決。FTC擔心，如果聯邦法院不採取行動，合併後的公司「可能會改變動視暴雪的運營和商業計劃，並可能導致微軟得以訪問敏感的商業信息」。