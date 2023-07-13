專家樓評：升職加薪買樓慶祝　卻開心得太早？

近日不少企業宣布加薪以挽留人才，當中有部分大企業可能是出於財政年度計算等考慮，推出的加薪方案，是預告幾個月後才正式生效。上月本行有客戶接到公司升職加薪信，獲知將於9月將升職，而薪金亦會由7萬元加至9萬元。由於客戶任職大型企業，在收到升職信後客戶認為加薪已「十拿九穩」，作為慶祝他爽快簽約買樓，更在未正式於出糧戶口反映加薪之下，以為憑着公司加薪信，便可以加薪後入息申請按揭，結果當然被銀行拒絕！

經了解後，得知客戶購入了一個約1,000萬元的單位，想做九成按揭，如果以客戶未來加薪後入息9萬元去計算，是足以通過銀行按揭壓力測試有餘，但如果以客戶現時入息7萬元去計算的話，客戶連供款佔入息不多於50%的這個基本要求也不能通過。如果客戶要於未加薪前便申請按揭，便要加一個擔保人才能通過入息要求。由於客戶不想加擔保人，於是建議客戶嘗試延長成交期至加薪後一個月，例如9月底出糧會反映加薪金額，便於10月底才成交會較安全。

這個案中，由於客戶是任職大企業，而且是升職下獲加薪近30%，較少機會引起銀行懷疑。不過，如果這個案換作是任職中小企，而薪金又極高，銀行或會質疑加薪幅度的可信性，要客戶提供更多資料去證明，例如有否專業資格認證等，或會令審批時間更長。

另外，經常轉工又或剛轉工便申請按揭，也可能對按揭申請有影響。特別要留意新工與舊工之間有沒有「真空期」，如並非「工接工」又或是「轉行」連工種也有不同的話，建議待新工至少有3個月的糧單，以及有3個月自動轉帳受薪的銀行戶口紀錄，如果新工屬於佣金收入等非固定入息的話，則至少要有6個月入息證明，再申請按揭會較安全。若在這段時間真的有心儀想購入的單位，建議爭取一個較長的成交期，例如固定入息人士是6月轉工，便建議最快9月才申請按揭，即11月才成交便最穩妥。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣