【錢夫人巡舖】放20萬做港元定存　三大發鈔行邊間最着數？

喺銀行敍造定存，「新資金利率高過舊資金」是常識吧！睇番半年結過後，香港銀行同業拆息(HIBOR)開始回落，其中隔夜Hibor跌穿5厘，周五(14日)報4.4075厘；市民現時到銀行敍造定存，又會唔會被「扣息」少了優惠？

出名鍾意推「馬拉松活期存款」的渣打銀行，繼4月之後再接再厲重推相關「累進存息」活動。小編對比吓兩次利率有咩唔同，就發現今次首兩輪息率都較高，最後階段則維持在年利率5厘。

第一階段：由開戶日至2023年8月31日，年利率3厘（上次為2.2厘）

第二階段：2023年9月1日至10月2日，年利率4.5厘（上次為4厘）

第三階段：2023年10月3日至31日，年利率5厘（一樣）

再計計數的話，在該行敍造20萬港元定存，存款期至10月31日，平均計年息約3.9厘，即期內賺息2,403港元，3萬美元就有388美元利息。途徑包括親臨分行或使用網上銀行，起存額為新資金1萬港元、美元則為2,000美元。

至於用20萬港元舊資金存在該行，息率則為3.15厘，3個月賺息約1,575港元。

此外，三大發鈔行之中，滙豐以20萬港元的舊資金作3個月及半年期港元定存，據了解，利率各為2.8厘及2.9厘；新資金利率則稍微高些少，分別為3.1厘及3.2厘。

至於同樣存款額，中銀香港的3個月及6個月舊資金利率分別為1.05厘及1.55厘，料為三大發鈔行最低。新資金的話，3個月為3.2厘、12個月為3.3厘。

*數據最後更新日期︰2023年7月14日

*註：想知最新利率宜向銀行職員查詢