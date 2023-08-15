林嘉麒：內地信託公司恐連環爆煲

內房問題持續困擾大市氣氛多年，假如心存僥倖中央會放水解困，投資者今日應該如夢初醒，憧憬是不切實際的。過去周末出現了兩件大事：一、碧桂園宣布境內債停牌；二、「中植系」爆雷。碧桂園是繼未能按時兌付兩筆美元債利息後，短時間出現人民幣債務問題。曾是民營示範企業的碧桂園，今次涉及11隻境內債停牌，據報涉及的債券規模約為157億元(人民幣‧下同)。公司7月份合同銷售就算按年跌六成，也有121億元，可想而知公司入不敷支的問題有多嚴重。早前有企業指境外利息到期未能償還，部分原因可解說為境內資金調動至境外的問題，而今次碧桂園連內地債券都要重組，可說是響起了內房行業的一個新警號，究竟內房的資金實力去到有幾差。事實上，內房企業在境內發債的量遠不及美元境外債，因此從前有理由相信規模不會很大。不過，「中植系」同時出現爆雷，問題就可大可少了。

「中植系」是最大民營資產管理集團之一，今次停止兌付是「中融信託」。投資者自8月8日起已陸續收到產品停止兌付通知，涉及3,500億元，與碧桂園相比似乎規模不大，但涉及潛在的爆雷規模及範圍可是難以想像。有指，「中植系」是中國眾多房地產企業背後的「金主」，自幾年前房地產業從銀行貸款受限，信託公司就成為了當時內房的資金通道，以解決短期流動性的問題。2020年，四川信託暴雷，當時涉及的只是200億元，而四川信託是一家有政府背景的公司，亦成為了投資者憂慮的開始。今次中融信託停付涉及了多間內房企業，而作為龍頭的她也爆雷了，其他規模較少的信託公司也會陸續出現兌付問題，而估計及後將有更多信託會連環爆雷。

當然，筆者估計在今次中融信託正式宣布停付前，持有人也不會期待最終不會違約，因此整個內房所引發出在資本市場的流動性早已不存在，要套牢也給套上了。簡單說，內房的投資者的資金對現時資本市場的流動性已不具影響力，港股日成交亦只有一千億港元。內房問題已成現實，短線要解決也是容易，反而國務院最新發布《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》，指出為進一步優化外商投資環境，提高投資促進工作水平，加大吸引外商投資力度，提出6方面24條政策措施的這件事可再作跟進。儘管暫時未見有明確具體落實措施、時間進度、成果形式等，但只要能夠吸引到「新水」流入中國資本市場，整體情況會得到部分改善，惟有期望將會有更多好消息。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(並未持有以上股份)