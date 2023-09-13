蘋果官網：舊款iPhone減價清貨　兩款機已下架

蘋果新機iPhone 15系列剛出爐，銷售反應未明，惟多款舊iPhone循例減價清貨。根據蘋果官網，iPhone 13及iPhone 14一律減行900港元，iPhone 14 Plus則減價800元。至於iPhone 14 Pro及Pro Max就已經下架，不能在官網訂購。

減價後，iPhone 13、iPhone 14及iPhone 14 Plus 128GB版售價分別為5,099元、5,999元及6,899元。至於最大容量的512GB版，售價分別為7,599元、8,499元及9,399元。而入門版iPhone SE則沒有調整售價。

此外，蘋果內地官網同時調整售價，其中iPhone 14 128GB版本賣5,399元人民幣(下同)，256GB版本6,399元，512GB版本8,399元，分別減價600元、500元、300元。iPhone 14 Plus方面，128GB版本減至5,999元，256GB版本減至6,999元，512GB版本減至8,999元，分別減價1,000元、900元、700元。值得留意的是，個別機型售價轉成港元，較香港官網為低。

據內媒消息，蘋果客服回應指，因為剛剛發布新品，目前在售的iPhone 14 Pro系列已被下架，如果用戶想購買可以嘗試去線下直營店。除下架iPhone14 Pro系列，蘋果官網並下調iPhone 14系列售價。