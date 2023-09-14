滙豐Reward+應用程式推出「我的分期計劃」功能

滙豐於Reward+應用程式上推出全港首個一站式分期計劃管理平台「我的分期計劃」(My Instalments)，讓信用卡客戶輕鬆管理分期付款計劃，滙豐信用卡客戶可透過「我的分期計劃」輕鬆管理他們所有信用卡分期計劃，查閱分期付款進度和時間表。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，有見市場以信用卡分期付款的消費模式日漸興起，滙豐持續投入資源推出創新技術及與各大零售品牌合作，帶動今年首半年整體信用卡分期計劃交易金額按年上升四成。為令信用卡分期服務更臻完善，於Reward+應用程式推出「我的分期計劃」，提高透明度，讓客戶更有效及靈活地管理信用卡消費及其分期計劃，從而滿足市場對分期產品的需求。

為慶祝新功能的誕生，滙豐向持卡人推出兩大優惠。即日起至2024年1月31日，滙豐信用卡客戶每新設立信用卡分期計劃時可獲一枚印花，每兩枚印花可獲100元「獎賞錢」。

此外，滙豐信用卡更推出獨家推廣，即日起至2023年11月30日，持卡人在Reward+應用程式上登記後，於Apple Store零售店及網上商店以滙豐信用卡透過Apple Pay消費可獲高達6%回贈，而以該消費作6個月簽帳分期更可獲一次全數手續費回贈，相等於免息免手續費分期。