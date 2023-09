【致富智庫】「藍區」養生之道　緩解社會經濟負擔良方？

隨着經濟發展,全球多國面對着少子化、生育率低的局面,帶來的人口高齡化趨勢,令社會醫療負擔備受挑戰。一般老人死前長期飽受病痛困擾,相應的醫療開支自然較多,而醫療費用所帶來的財務挑戰,更是港人最關注的項目之一。因此,各國除了努力增加勞動力,應採取預防勝於治療的策略,推廣健康地長壽的生活方式,減少民眾的個人醫治疾病開支,緩解社會的經濟負擔。香港雖然在全球最長壽地區中名列前茅,但是長者中貧病者比例不低,2021年本港145萬名65歲或以上長者中,有超過六成、96萬人患有長期病。

想活得老、又活得好,可以參考地球上5個盛產百歲人瑞的「藍色地區」(Blue Zones)生活方式,掌握健康之道,免受各種與年齡相關的疾病纏繞。全球五個最長壽的地區,包括意大利薩丁尼亞島、希臘伊卡利亞島、日本沖繩、哥斯達黎加尼科亞、美國加州洛馬林達市。儘管這些地域存在差異,但「藍色地區」的人們都有共同的生活習慣,養出健康長壽。

【1.慎選食物】

西方有句諺語「You are what you eat」,意思是你吃甚麼,外觀就會像甚麼。藍色地區大多人的飲食模式,是所吃的食物中,有九成都是植物性食物和高碳水化合物。

香港人到茶餐廳用膳,一般都是多肉少菜。大多數藍區人士雖然不是素食者,但他們確實傾向吃95%的植物性飲食。肉類並不是主菜,而是小菜,他們將肉當作是一種慶祝食品或為菜餚增添風味的方式。要改變習慣先從小處着手,不妨每周選擇一日定為素食日,攝取多些植物性食物。

另一個藍色地區人推崇的飲食型態為全食物(Whole Food),是一個以植物性食品為主的飲食方式;即是指一些天然完整且沒有加工精製過的健康食物。碳水化合物經常被「誤解」為肥胖的元兇,但本文所指的碳水化合物,是複合碳水化合物,如豆類、蔬菜和全穀類,可提供維生素、礦物質和膳食纖維等營養素。複合碳水化合物通常是需要更多時間消化的澱粉以及難以消化的膳食纖維,可以讓人長時間保持飽足感。

【2.吃八分飽】

吃太飽對人體會造成傷害,腸胃更是首當其衝。藍區人士的共通點就是不會暴飲暴食,以沖繩人為例,他們推崇「腹八分目」(hara hach​​i bu)的健康飲食觀念,字面意思是飯吃八分飽。這意味着當他們膳時飽腹感達到80%,就會停止進食。正因如此,這樣可以避免攝入過多的熱量而導致體重增加、肥胖和其他慢性疾病。

【3.恒常運動】

恒常運動能夠減緩衰老速度,延長健康壽命,不過許多現代人生活繁忙,未有保持運動的習慣。體育鍛煉是藍區居民日常生活的一部分,他們會將園藝、散步和烹飪等活動融入日常生活,這正是他們長壽的原因之一。世衞建議,成年人應每星期進行最少150分鐘中等強度的有氧體能活動,或最少75分鐘劇烈強度的有氧體能活動,或相等於混合兩種活動模式的時間。

【4.管理壓力】

壓力過大會影響我們身心健康,長期累積下來,有可能引發炎症及慢性疾病等。即使居於藍色區域的人們,也會遇到有壓力的時候,但他們有不同的方法來幫助釋放壓力。例如,日本沖繩民眾每天都會花時間緬懷祖先,信奉「基督復臨安息日會」的加州洛馬琳達居民會藉着祈禱尋找出路,希臘伊卡利亞人經常小睡「充電」等。

學習處理壓力是每一個人的人生課題,每個人對壓力的容忍程度不同,必須找到適合自己的紓解方式,可以是睡眠、做運動,與朋友和家人溝通等等。

【5.強調關係】

人際關係的力量常常被忽視,但它對心理健康、滿足感和長壽至關重要。藍區的民眾一般都擁有緊密的家庭關係,有強烈的家庭價值觀。無論是年輕一代還是老一輩都會互相照顧,祖父母與家人同住的情況並不罕見。社交網絡方面,在沖繩就有一個稱為「moai」的團體社交聚會,這詞語是指幾個相識幾十年的朋友組成社群,會定期見面,在困難時會伸出援手。這種根深蒂固的社會聯繫,被認為長壽健康不可或缺的要素。

有醫學期刊發表研究文章指出,有正面社交圈的人,壽命能延長達50%,親戚、朋友等社會關係不但可以提供伴侶,還可以增加生活樂趣。