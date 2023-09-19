技高一籌！台積電搶走三星晶片代工訂單

兩個月前市場傳出，台積電將會取代三星，為Google旗下Pixel系列智能手機代工晶片。外媒報道，Pixel 10手機所搭載的Tensor G5晶片，將改為台積電代工生產，意味Google與三星的合作將會結束。

報道指出，Pixel 8及Pixel 8 Pro手機及其搭載的Tensor G3晶片，將在下個月推出。至於Tensor G4晶片將搭載在2024年發表的Pixel 9系列，上述兩款晶片仍會與三星合作共同設計，暗示升級幅度恐怕有限。報道引述Google內部人士透露，Pixel 9搭載的Tensor G4只會比Tensor G3略有改善，非大幅升級。

此前一度傳出，Google原本有意將Tensor G4轉交台積電以4納米製程生產，但由於台積電代工價格偏高，只好繼續交由三星「做住先」。不過三星在先進製程良率遲遲無法跟上台積電，Google就決定將Pixel 10搭載的Tensor G5晶片改由台積電代工生產，雙方合作亦延至2025年才展開。

雖然Pixel系列手機銷量不多，惟市場人士普遍認為，台積電能夠從三星手上搶走大客戶，代表台積電的生產工藝技高一籌，象徵意義高於商業價值，未來台積電與Google的合作可望更加緊密。