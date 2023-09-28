【最後衝刺】綠債今午2時截飛 快速睇勻各銀行優惠

港府發行的第二批綠色零售債券，將於今日（28日）下午2時截止認購。今次綠債保底息4.75厘，較去年2.5厘高，市場預計市場反應熱烈。第二批綠債將不遲於10月6日公布配售結果，於10月10日發行，10月11日於聯交所上市，並且可以在二手市場進行買賣。

投資者若然有興趣，又唔記得申請，就要把握機會作最後衝刺！《東網》為你綜合各家銀行優惠，方便讀者一文睇清。

各大銀行優惠一覽

●上海商業銀行：享「10免」兼有獎抽

上海商業銀行為新一批綠色債券推出認購服務，並提供「十免」優惠，包括認購手續費、保管費代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用，以及新證券客戶特享的經港交所交易平台買入和沽出之經紀佣金。

此外，凡於9月18日至10月31日透過該行任何一間分行或個人網上銀行，完成認購指定ESG投資產品（包括綠色債券2023），每完成指定交易一次，即可獲得一次抽獎機會；經個人網上銀行認購更可額外獲享一次抽獎機會。每名客戶最高可獲享十次抽獎機會，贏取高達3,888港元現金獎賞。

●工銀亞洲：最多豁免9項費用

中國工商銀行（亞洲）就綠色零售債券提供最多九大費用豁免優惠，包括認購手續費、買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）、沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）、提早贖回費（以債券形式交易)、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。

●大新銀行：推手續費「9免」優惠

大新銀行表示，客戶經該行成功認購綠色零售債券，可獲多項手續費豁免優惠，包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費（經債券戶口）、二手賣出手續費（經債券戶口）、轉出費（轉出至其他銀行）及轉倉費（轉倉至該行之證券戶口)。

●滙豐銀行：提供7項費用豁免優惠

滙豐銀行客戶可透過該行的流動理財、網上理財、電話理財及分行申請認購綠債，並可獲豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、及轉貨申請手續費(於債務工具中央結算系統(CMU)與中央結算及交收系統(CCASS)之間)。

●東亞銀行：提供7項豁免收費優惠

東亞銀行就新一批綠色債券提供7項豁免收費優惠，客戶透過該行分行或網上渠道成功認購綠色債券，可獲豁免認購手續費、代收利息費、到期贖回費、每半年收取之債券託管費、以「場外交易」形式買賣交易費、轉入費用及轉出費用。

●創興銀行：認購綠債豁免7項費用

創興銀行推出7項綠色債券費用豁免優惠，包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提前贖回費、債券轉入費、債券轉出費。

●建行亞洲：認購綠債可享「7免」

建行亞洲公布，新舊客戶凡於截至9月28日下午2時經該行認購綠色債券可享「7免」優惠，包括豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、二手市場交易手續費、存入費及提取費。

●信銀國際：推出「7免」優惠吸客

中信銀行(國際)就即將發行的零售綠色債券推出「7免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。該行相信新一批綠色債券有一定的吸引力，如追求穩定投資收益的話，可考慮認購約5手。

●渣打香港：推出「6免」優惠

渣打香港推出「6免」優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。

●花旗銀行：可獲豁免6項收費

花旗銀行則表示，客戶可於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購零售綠色債券，並獲豁免6項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費、及轉出費。

●中銀香港：認購費用全免 可抽獎贏iPhone

經中銀香港認購綠色零售債券，所有認購及持有綠色零售債券費用全免。成功認購的客戶更可參加抽獎，有機會贏取最新型號iPhone等超過100份豐富獎品。

抽幾手最理想？5手夠穩陣未？參考專家意見...

iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，雖然每人限購最多50手，但觀乎上批每人最多獲發5手，估計認購5至10手便足夠。信銀國際表示，投資者如追求穩定投資收益，可考慮認購約5手。

耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬相信，是次綠債保底回報對「好息」的投資者是非常吸引，預期市場反應會非常踴躍，建議每人認購10至15手。

中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，新一批綠色零售債券保證息率上調至4.75厘，今批綠債作為中長期防守性投資，每半年派息一次，回報吸引，有助投資者鎖定未來3年利息。參考去年綠色零售債券的認購結果，認購4手或以下可獲全數配發，建議投資者可按個人財務狀況及投資策略決定認購手數。