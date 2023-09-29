黃天祐續任會財局主席　查察部賴翠碧署任CEO

港府再度委任黃天祐為會計及財務匯報局(會財局)主席，同時再度委任9名非執行董事，並委任2名新非執行董事，任期由2023年10月起至2025年9月30日，為期2年。另委任會財局查察部主管賴翠碧為執行董事，在現任行政總裁於10月11日任期屆滿後開始署任行政總裁一職，直至另行通知。會財局歡迎有關任命。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，在會財局董事局的領導下，新會計專業規管制度在2022年10月成功實施，至今運作暢順，期望會財局繼續為會計專業的有效監管及可持續發展貢獻。

當會財局行政總裁一職的招聘工作仍在進行期間，賴翠碧為執行董事及署任行政總裁，任期自2023年10月12日起，直至另行通知。

至於新加入的非執董分別是律師林振宇和恒基兆業地產首席財務總監馮孝忠。會財局主席黃天祐表示，二人在法律和金融領域的豐富經驗，將進一步加強會財局董事局的多樣性，為會財局整體帶來裨益，期待未來2年與各非執行董事更緊密合作。憑藉他們的睿智，有信心會財局將繼續有效地維護財務匯報質素，從而促進會計專業的長遠健康發展。

再度獲委任的非執行董事分別為路沛翹、大律師馮庭碩、熊運信、郭珮芳、李開賢、李佩珊、蕭偉強、尹錦滔和阮肇斌。