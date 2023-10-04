馬時亨：港明年恐迎來公共財政壓力　籲大刀闊斧推政策

富衛集團主席、前財庫局局長馬時亨接受媒體訪問時評論香港經濟前景，認為目前狀況為20年來最差，更擔心經濟問題或催生公共財政壓力，希望政府可盡快解決經濟困局。

他解釋，香港陷困是因為「腹背受敵」，地緣政治令外資流入減少，加上內地經濟受到內房債務危機等影響，結果作為本港經濟支柱的金融業受創。此外，雖然本港失業率持續下降，但他認為，數據僅反映中下階層有工作，不少消費能力較強的高層打工仔，面臨失業或收入減少的危機，消費力因而大減。

另外，庫房縮水成隱憂，現時政府財政儲備降至不足7,000億元，約只可維持12個月政府開支，收支不平衡狀況與2003年相似，更提醒現時情況較2003年更具挑戰性，形容目前本港面對各項稅收減少，賣地成績欠佳，股市成交額下跌，明年恐將迎來公共財政壓力，指政府要加快推出新政策應對。

他憶述，2003年財赤嚴重，當時政府實施公務員減薪、開放自由行，簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA) 、推出「幻彩詠香江」，三大措施令香港走出困局。

不過他認為，目前與2003年情況不同，許多外圍因素已變，預計經濟復甦時間將會很漫長，他呼籲政府應因時制宜、大刀闊斧地推出新政策。

他提到，推動夜市屬於有好過無，若「夜繽紛」能刺激經濟，股市應會反映其效果。他重申，只要是經濟增長，不需要區分是「日經濟」還是「夜經濟」。對於港人北上消費熱潮，他指無非是內地價錢平及服務好，因此香港應謀求獨特的吸引力，而且不止局限於政府政策，需延伸至商家。

他認為，目前經濟出現太多問題，政府需加快步伐、大刀闊斧制定政策，他冀望在即將到來的施政報告中，政府能推出招數應對。