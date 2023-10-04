財庫局陳浩濂出訪西班牙　數十家Web3相關公司研來港發展

港府「走出去」招商引資，財經事務及庫務局副局長陳浩濂在過去兩天出訪西班牙巴塞隆拿，有數十家不同互聯網第三代(Web3)業務範疇的公司表示會考慮來港發展。另與加泰羅尼亞政府經濟及財政部秘書長Josep Vilarrubia會面時，雙方同意日後就以綠色金融推動綠色經濟發展方面作更多資訊交流。

他出席當地一年一度的Web3論壇SmartCon2023，透過與個別公司進行閉門會議、與會場不同展位的公司傾談，接觸包括區塊鏈底層技術開發、跨鏈串連擴容方案、資產認證、智能合約等不同Web3業務範疇的公司，當中也有風投和創投基金，鼓勵與會者來香港設立業務，利用香港的潛在投資者、客戶及合作夥伴網絡打入亞洲市場，而絕大部份的與會者都對香港的Web3發展十分感興趣。

此行他也有和不同的官員及商界交流，與Vilarrubia秘書長會面時，提及兩地在推動綠色經濟轉型的措施以及金融科技的最新發展，雙方也討論如何加強兩地金融科技生態圈的聯繫讓兩地的金融科技公司可在對方市場尋找更多商機。

另外，他與巴塞隆拿商會主席Monica Aparici會面，介紹香港的營商環境及資金自由流動、普通法制度預和與內地市場聯通等制度優勢，鼓勵當地企業利用香港打入亞洲及內地市場，雙地也同意加強兩地的人才交流。

據了解，陳浩濂下一站將到訪瑞士蘇黎世，並會在當地逗留兩天，與不同的業界持份者會面。