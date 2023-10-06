許正宇：JPEX案反映監管重要性　NFT倘只屬收藏品不受規管

財經事務及庫務局局長許正宇在投委會節目中表示，香港作為國際金融中心，對於金融科技創新持開放及兼容態度。無牌虛擬資產平台JPEX涉嫌詐騙，正好反映監管的重要性。區塊鏈、分布式分類帳技術等技術，能提升金融體系的效益，並有助推動互聯網第三代(Web3)發展。不過。由於虛擬資產具匿名性，不少不法分子在犯罪過程中透過虛擬資產進行洗錢或恐怖活動集資，因此須要有適當的監管框架。

他提到，不受規管的平台有很高的潛在風險，例如缺乏透明度、運作不穩健等，若投資者與平台發生爭拗，可能投訴無門。因為不受規管，香港證監會也可能無法提供協助。舉例指，平台倒閉、停止運作、欺詐、違約或失竊等，投資者或會全數損失存放在這些平台上的虛擬資產。

他又提醒，海外的監管不一，部分聲稱持有海外監管機構牌照的平台可能只合乎反洗錢要求，甚至是根本無取得許可，大眾難以分別。加上有些地區可能只對虛擬資產交易平台作輕度監管，並沒有任何投資者保障措施。基於跨境投資性質，若發生爭議，投資者可能需要「隔山投訴或追討」，過程相當困難。一旦交易平台出現倒閉、停止運作等情況，投資者可能難以提出申索或循法律途徑獲取賠償。若這些交易平台與香港無任何連繫，本港監管機構及執法部門也可能無法提供協助。

他指出，虛擬資產一般沒有內在價值，價格十分波動，全球目前約有超過兩萬隻虛擬資產，當中很多規模及用戶數量並不大，交投也不活躍，容易構成流通性風險，及出現市場操控情況，因此投資前必須做好功課，了解所投資的產品，不要盲目跟風，也不應信賴網紅、自稱投資專家等人士意見。

他又透露，香港金融管理局正着手準備穩定幣監管的公眾諮詢。另外，非同質代幣(NFT)若只屬以數碼形式存在的收藏品，不受證監會規管，但構成「集體投資」或「證券」性質，則必須獲證監會許可才能向市場出售。