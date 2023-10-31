Global X恒生高股息率ETF派息逾7厘 有何過人之處？

Global X推出的恒生高股息率ETF有甚麼特別之處？為甚麼能提供如此高股息？該ETF追蹤恒生高股息率指數，投資在港交所上市的50隻股票和/或房地產投資信託(REIT)，其淨股息收益率最高；每半年派息一次(每年3及9月)；單一管理費0.68%，在同類型香港高股息率ETF中的收費較低；Morningstar晨星予該ETF 5星評級(截至2023年9月30日)。

該ETF的板塊分布分散，可將風險分散，主要板塊包括金融、能源、工業、原料等。而能源板塊中，持股內盡攬「三桶油」，包括 中石油、中海油及中石化。(截至2023年8月30日)

^ (派息率不保證，可從股本中分派#)

#基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。正股息率並不代表可取得正回報。

^ Global X 恒生高股息率ETF年化股息率的計算方法：以最近一年之每股股息(2023年3月及2023年9月)/2023年8月31日的每單位基金資產淨值。

*資料來源：未來資產，港交所(交易所買賣產品，股息類別，地區重點為香港，不包括房地產投資信託基金)，2023年10月27日)