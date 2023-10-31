鄧成波家族9億放售荃灣海濱廣場　不足半年劈價3億

由鄧成波家族持有的荃灣海濱廣場不足半年再劈價放售。世邦魏理仕獲委託以公開招募意向書形式出售該物業，意向書截止日期為2023年12月12日，物業意向價為9億港元，平均每方呎約3,708元，扣除市值約2億元的車位後，每方呎約2,884元。據了解，該批物業於今年5月中曾以12億元放售，最新意向價低約3億元或約25%。

該物業坐落於荃灣怡樂街1至9號與2至23號，以及怡康街1至7及2至12號，早於1990年落成，整座商場共有11層，包括地下至8樓及兩層地庫，為全港首個直立式商場。總樓面面積約242,691方呎，並提供155個私家車位及16個貨車位。

商場設有兩部高速升降機，可由地庫停車場、地下大堂直達最頂的6、7及8樓，而地下大堂中央的兩部客用升降機則連接各層(1樓除外)，並設扶手電梯。廣場除地下入口外，於1樓及2樓亦有出入口通往住宅平台，方便海濱花園住客。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事吳松基表示，荃灣區人口稠密，住戶消費能力強，該物業與海濱花園、海灣花園、環宇海灣及柏傲灣為鄰，4個屋苑合計有約9,200個住宅單位，可為商場提供穩健的客戶基礎。另一方面，北部都會區逐步將現有人口續漸往西北移，令荃灣等地區長遠受惠，買家買入後可改造成主題式零售、休閒、體驗空間，發展潛力高。

資料顯示，鄧成波家族於2015年以約8.2億元購入海濱廣場，其後於2022年初以約13億元放售，至去年5月意向價降至約12億元，而以最新放盤價計算，已累積減價約4億元或近31%。