日本威士忌有炒價 一樽山崎較廠商建議價貴幾多...

日媒報道，日本威士忌近年受全球愛好者歡迎，三得利(Suntory)及Nikka等知名廠商的頂級威士忌品牌，在過去5年價格已升40%。報道指，去年日本威士忌出口額達560億日圓(29.17億港元)，較10年前增22倍。

據報道，10月份當地商店中的威士忌及白蘭地，平均零售價為1,624日圓(84.59港元)，較2018年10月上升20%。

相對來說，價格較高的日本威士忌銷售增加更明顯。過去5年，三得利頂級調和威士忌「響」(Hibiki)價格上升40%，而一瓶700毫升的單一麥芽威士忌「山崎」(Yamazaki)則升25%。

因為產能投資令成本上升，三得利由2022年4月出貨開始，將「山崎」建議零售價上調7%，而市場平均價格高於此。

據悉，三得利由2013年來，已投資700億日圓(36.46億港元)擴大蒸餾設備以滿足需求。惟威士忌需時陳釀，不能急於上市，因此生產量不足。

報道引述二手連鎖店Liquor Off的總店經理Masato Makida指出，一瓶12年的「山崎」單一麥芽威士忌，目前售價約1.8萬日圓(937.61港元)。雖然三得利建議售價僅1萬日圓(520.9港元，不含稅)，惟許多來日的遊客仍毫不猶豫地搶購。