越南破驚天大案！女首富涉嫌詐騙近千億元被捕

外媒報道，越南女首富張美蘭涉嫌金融詐騙案，去年遭越南政府拘捕。最新調查指出，張涉嫌掏空西貢商業銀行(SCB)，並挪用客戶資金304萬億越南盾(約977億港元)，相當於越南GDP約6%；佔全越南未償還房貸餘額的11%；較越南5位億萬富豪的淨資產總和還要多。

報道指，萬盛發集團董事長張美蘭及多名公司職員，去年10月7日被指涉及金融詐騙突然被捕。調查人員指，張美蘭將西貢商銀作為「金融工具」吸金，發行了25批債券，價值超過30萬億盾。案件亦牽涉越南央行官員。今年3月，越南國家銀行的5名官員，因涉及張美蘭案被捕。目前警方還在追捕兩名前西貢商銀舊董事及5名員工，其中一名是中國公民，一名為加拿大公民。

調查人員還指出，2012年至2022年，張及旗下集團設立數千個法人實體，找來數千名個人作為代表，利用假客戶向西貢商銀申請貸款。而該批貸款有93%流向張；7%流向張的老客戶。調查又顯示，在2018年2月至2022年10月期間，張指示下屬準備916份貸款申請書，貸款總額約545萬億盾，並挪用其中304萬億盾，造成近130萬億盾的利息損失。如果計入利息，總額超過415萬億盾。