郭明錤：華為P70明年上半年面世 呢項規格大升級...
2023年11月28日 13:34
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有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際證券分析師郭明錤，近期不時關注蘋果競爭對手華為的動向。好周二(28日)在社交媒體「爆料」，華為旗艦手機P60系列方興未艾之際，預期公司將於2024年上半年推出P70系列，並帶動明年高階手機相機規格升級，相關零件供應商將會受益。
郭表示，華為P70系列的相機規格有兩大賣點，其一是採用長焦潛望鏡，P70為5P鏡頭(1/3.6吋)，P70 Pro與P70 Art為6P鏡頭(1/2.5吋)；其次是P70 Art的廣角相機採用高階1/1吋CIS搭配1G6P混合鏡頭，由於採用模壓玻璃，1G6P鏡頭的價格約為7P鏡頭的4至5倍。值得一提的是，由於大立光和舜宇光學(02382)生產模壓玻璃，因此有利兩家公司的利潤。
他續稱，受惠相機規格升級及採用自行研發的麒麟晶片，華為P70系列出貨量將在2024年有顯著增長。郭預期，若當前強勁的手機庫存回補需求可持續到2024上半年，則P70系列出貨量在2024年可望按年增加2.3倍，約1,300萬至1,500萬部；且即使在2024年上半年庫存有回補需求，P70系列出貨量仍可望按年增長1.5倍，約1,000萬至1,200萬部。