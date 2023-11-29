保誠於大灣區推出「跨境癌症治療免找數服務」

保誠首席客務營運總監歐陽佩玲表示，了解到客戶對跨境醫療服務的需求與日俱增，是次合作，推出支援大灣區跨境癌症治療的免找數醫療服務，讓客戶在區內有更多癌症治療方案的選擇。

HKIOC與星院將為保誠合資格客戶提供跨境癌症治療免找數及專屬醫療團隊禮賓服務，當中包括「共同病患管理」模式，讓他們在這兩間醫療機構接受癌症治療時，均可透過跨專科遠程視頻獲得兩地腫瘤科中心會診服務的支援。

在「共同病患管理」模式下，即保誠客戶可透過轉介機制，即正在星院就醫的客戶可從內地轉介至位於香港的HKIOC接受治療，而在HKIOC 的客戶也可因應個人需要選擇到星院接受治療。

另外，保誠免找數服務亦適用於上述的跨境癌症治療方案。HKIOC或星院會為合資格客戶進行治療前申請醫療費用預先批核，客戶便可獲知批核結果及預先批核金額。成功獲批後，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用，客戶無須墊支任何費用，從而免卻欠缺現金流的煩惱。