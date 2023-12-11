花旗建議港府開徵離境稅填補庫房收入

通關後港人北上購物消費驟增，花旗最新建議港府可徵收離境稅(即包括海陸空)的人頭稅，每位25港元，以推算今年本港約有9,000萬旅客人次出入境，估計相關徵稅可帶來23億港元收入。

花旗大中華經濟師雷智顏稱，徵稅不是要阻止港人到大灣區消費，所以不應該是大額徵費。

她強調，雖然徵稅不能彌補早前減印花稅的收入，但是為了本港長遠發展而設，相關提議早在廿年前亦曾經提出，執行及細節要留待港府決定。

本港經濟方面，花旗料今年全年經濟增長為3.3%、明年及後年各為3%及3.3%。雷認為，由於港人北上消費較海外旅客入境香港為勁，出入境比率為3:1，導致本地零售業復甦步伐較想像慢，估計明年零售表現只會回溫，按年升幅為5.9%，難現雙升數增長。

港元拆息(Hibor)方面，她指近期回落速度較慢，是因為銀行較為願意持有金管局的短期票據及債券，因而令各銀行間互相存放的錢降低，此做法亦是聯儲局、瑞士央行等全球央行為銀行補充短期資本的新常態。

但她強調Hibor高企不代表港銀流動性緊張。被問到市場預計明年聯儲局減息，Hibor會否跟減時，她指該行估計明年下半年美國減息1厘，香港息率亦會即時反映，惟最優惠利率(P)減幅應會較慢，因銀行冀維持一定淨息差及要視乎香港經濟而定。