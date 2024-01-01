龔成：買股收息　最緊要知呢3個重要日子

不少投資股票的新手，都會搞亂以下的幾個日子，會覺得有些複雜，的而且確，一件事要有3個日子，難免給予人繁亂感覺。而在投資股票時，無論是派息、派紅股、供股、合股、拆股等都會遇到的。

假設某股的股息是1元，這裏會出現3個日子，假設除淨日是6月2日，截止過戶日是6月4日，而派送日則是6月15日。例如某投資者想買入收息，應該在那個日子前買入才有息收呢？

--除淨日--

先講除淨日，這日子就是用來確認哪些股東有權益，而哪些沒有。而除淨日的意思是權益已被除去，這日或之後才買入已沒有這權益。

例如除淨是為6月2日，那麼在這6月2日或之後才買後就沒有息收。而在之前已經買入，並且一直持有至6月1日收市，這就會確認獲得這次的股息。

可能你會心想，那麼在6月1日買就着數了，因為比6月2日買多了1元，但事實並沒有所謂着數這回事，因為在除淨日，股價會自行調整，例如6月1日的收市價是68元，那麼在6月2日股價就會自行調整至67元，故兩者沒有那個着數這回事。

--截止過戶日--

除淨日是6月2日，而截止過戶日是6月4日，比除淨日遲了兩日。這是由於香港股市行「T+2」的交收制度，因此在除淨日前買入股票，便能趕及在截止過戶日前成為公司股東，從而有息收。

即是說，雖然內裏正確的日子是6月4日作為股東的確認，即「截止過戶日」，但由於「T+2」的交收制度，因此要早兩天進行。故此對小股民來說，「除淨日」才是真正的日子，看除淨日去計是否有權益、有息收已可以。

--派送日--

至於派送日，就是權益到手的日子，例如上面派1元股息，6月2日只是確認那些股東有這個股息收，而這個股息卻要到「派息日」，即是6月15日才真正派到手上。

要查上市公司將要派送的各項權益，以及過往幾年的權益並不困難，只要到一般財經網站，輸入股票編號後，找權益或公司活動一類的字眼，就會出現。

無論是了解將會有甚麼權益出現，又或是了解這公司過往曾發生過的動作，例如過往派息多少，穩定與否，還是掌握該公司過往供股、合股等記錄，都是分析這股的一部分，絕對不要輕視。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)