滙豐：內地客佔新造保費39%　超疫情前水平

去年第三季內地訪客在港新造業務保費按季下跌，滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，對該企乃至整個行業未來均謹慎樂觀，指目前環球金融市場仍存在許多風險，如美國利率走向及內地經濟發展，相信會刺激市場對保障產品的產求。截至去年第三季，滙豐保險有39%的新造業務保費來自內地客，已超越疫情前水平，並對2024年的增長保持樂觀。

他認為，通關後大灣區逐漸發展成為一個共同市場，例如近日有港人北上深圳的超市掃貨，同樣香港的保險產品回報優於內地，亦使內地人持續來港購買保險，為自己及下一代提供保障。

70%人擬送子女海外留學

該企委託Economist Impact研究中港家長為子女海外升學的安排，發現年齡有下降趨勢，其中70%家長已經或正在計劃安排到海外上大學，21%表示正考慮安排子女到海外接受中小學教育，較現時已把子女安排在海外接受中小教育的家長(11%)較高。美國、英國、加拿大、澳洲仍然為熱門升學地點外，另有16%家長表示會視亞洲地區，包括日本或新加坡。

研究調查兩地共1,000名家長，58%表示海外升學的費用高於預期，最常見的原因為住宿費及生活開支增加。事實上，英、加、澳等地的學生住宿供不應求，據研究顯示，英、加及澳學生專用住宿的租金價格較疫情前分別上升9%、8%及27%。

名校學費增幅高於通脹

雖然各地的具體數字有別，但著名學府的學費增幅普遍高於通脹水平，例如在2019至2020年度，英國劍橋大學及牛津大學不同大學學科的國際學費上漲28至76%；美國常春藤大學本科生學費亦漲近10%。由於海外升學需要大量資金，大多數(83%)家長表示用自己的積蓄來支付部分或全部費用。此外，44%家長表示會透過借貸來支付教育費用。

文德華認為，隨着全球流動性上升，愈來愈多客戶正在探索海外機會，故推出全新的儲蓄保險計劃，提供多達9種貨幣選擇，且可更換保單貨幣，滿足客戶對教育及退休規劃等國際需求。