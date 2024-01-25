鄧成波家族放售觀塘駱駝漆中心等物業　涉約16億元

鄧成波家族新近一口氣放售觀塘駱駝漆中心及駱駝漆大廈一籃子物業，兩項物業涉資共約16億港元。

中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，上述代理項目包括興業街1號駱駝漆中心，為1座樓高7層銀座式物業，建築面積共約85,116方呎。該物業地下及1樓為餐廳，2樓至6樓為寫字樓，每層面積約11,536至13,168方呎，屬三面大單邊位置，門面闊約217呎，現時物業全幢意向價約11億元。唐補充，該廈已獲地政處批出不反對通知書，及屋宇署批准改建為零售用途，適合各行各業進駐，其中部分位置可設戶外餐飲區，預計悉數租出，租金回報可達約7厘。

另一項放售物業為觀塘開源道60至62道駱駝漆大廈第一座地下A1至A2及B1至B3號單位、第二座地下D1至D2單位，以及第三座地下2號、3號連閣樓，總建築面積約28,494方呎，平均樓底高度約15呎，物業意向價共約5億元，當中位於第三座的物業將連同銀行租約一併出售。

她補充，觀塘為全港人口密度最高的地區之一，零售消費需求極高，而位處前裕民坊位置的觀塘市中心第4、5區巨無霸商業項目，城規會於去年初已批准新發展方案，允許加入逾100萬方呎住宅樓面，擬建1,750伙單位，相信入伙後可令區内消費力倍增。此外，駱駝漆中心及駱駝漆大廈均為區内飲食及消費必經之地，更被旅發局譽為隱藏版的香港購物天堂，同時，是次為區内唯一全幢銀座式物業招標項目，相信實力財團及投資者會積極洽購。