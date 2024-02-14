港交所史美倫不認同香港已玩完　籲別低估本港韌力

她指，現時情況與以往不同，香港是自由開放的市場，當然會受外圍環境及因素影響，也是無可避免，但本港作為國際金融中心的優勢仍然存在，且無改變，包括法治精神、市場透明度、讓市場有信心等的因素仍然存在。強調目前挑戰只是大環境的挑戰，相信中國未來發展更好，也會利好香港，並對此有信心。

港交所行政總裁歐冠昇亦不同意有關言論，認為香港擁有令人難以置信的韌力，而且角色非常獨特，尤其是連接國際及內地市場，而本港具完善的市場基建、良好稅制、自由流動的資本及資訊，加上環球主要金融機構有總部設在香港，作為國際金融中心的角色未變。

他又指，亞洲在世界的佔比持續增加，而去年全球增長中，有20%來自中國。隨着中國的持續發展、亞洲愈來愈代表世界，市場更需要連繫，香港作為連繫人的角色更為重要。同時坦言，以天計或以周計的短期預測是極具挑戰性，若以中長期來看，他是非常有信心。