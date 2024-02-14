The Body Shop英國瀕臨破產　全國逾百間分店恐結業

外媒報道，英國護膚品連鎖店The Body Shop宣布進入破產管理程序，現已任命破產管理人，其約200間分店及幾千個職位恐受影響，不過預計全球的特許經營店不會受到影響。

報道引述該公司聲明指，接管人會考慮所有方案，為公司尋找出路，並會適時向債權人及員工公布消息。該公司在接管期間仍會營運，確保顧客可以繼續到商店及網上選購產品。聲明又指，接管為公司的未來及振興品牌，提供穩定、靈活性及保證，並指公司在以前的擁有人領導下，面對長期財政挑戰，以及整個零售業營商環境困難。

The Body Shop由已故環保主義者及人權活動家Anita Roddick於1976年在英格蘭南部布萊頓創立，以推廣天然、符合道德標準及拒絕動物測試的產品聞名。該公司在2006年被法國化妝品巨頭歐萊雅(L'Oréal)收購，之後轉手予巴西化妝品集團Natura，之後被私募股權公司Aurelius Group在去年11月以2.07億英鎊購入。

據了解，The Body Shop在英國擁有約200家分店，為了讓分店數量與Lush等競爭對手相近，其中最多100家可能會關閉，Lush在英國及愛爾蘭擁有104家分店。根據該公司資料，在2022年，The Body Shop在英國擁有2,568名員工，其中927名擔任行政職務，1,641名是商店員工。