石醴泉：港人想提早退休　要識用未來錢

很多經濟條件不錯的打工仔嚮往提前退休，以為只要儲夠了錢，就可以離開職場，享受生活。然而，港人的退休生活其實困難重重，一方面是高昂的生活和醫療成本，另一方面是不確定的金融環境和通脹。除了要儲夠錢，了解如何投資使財富不被通脹蠶食甚至穩健增值，也是退休前必須要做的功課。

港退休每月開支至少1.7萬

中銀人壽的調查顯示港人平均62歲退休，退休收入每月1.2萬元，大部分來自投資，與退休前平均3萬元的工資相比，收入驟降60%。

每月1.2萬元的收入，比現時最低工資月薪1.63萬元還要少四分之一。對於有醫療、照料需求的老年人來說，靠1.2萬元在香港生活，隨時都陷入財務問題的危險。調查顯示目前港人退休後每月平均至少需要1.7萬元的收入。但個人的生活和消費習慣有很大差異，1.7萬元幾乎只能滿足最基本的生存需求，若想要享受生活、品嘗美食、外出旅行，平均每月的開支就會倍數增長。

滙豐銀行的一項調查估計，一般港人起碼需要儲470萬元才能退休。一般來說，需要儲的錢往往會比自己認為需要的數額更多。退一步說，哪怕儲夠了這筆錢，合理的財務規劃和投資才能最大程度令港人的儲蓄不被通脹蠶食。

MPF長期回報僅跑贏通脹

強制性公積金計劃(MPF)是香港於2000年成立的退休基金，MPF中最熱門的策略之一叫DIS(default investment strategy，預設投資策略)，也稱「懶人基金」，而DIS分為兩部分，一部分是核心累積基金，另一部分是65歲後基金。兩者的區別是，65歲後基金有更高比例投資於風險較低的資產，風險較高的資產(主要為環球股票)僅佔其投資份額的20%。

這也是考慮到退休一族的風險胃納普遍較小，其投資組合需要更高的穩定度和更小的波動性。但穩定有時候也意味犧牲部分回報。以截至去年9月底止的一年收益率來看，核心累積基金的回報為11.1%，而65歲後基金的回報僅2.4%。統計處剛公布香港去年的通脹率在2.1%左右。2.4%的回報只是剛剛跑贏通脹而已，過去20年中更有9年的通脹率高於2.4%。所以如果單純依賴強積金的DIS策略，退休的儲蓄還是有很大機會跑輸時間。

對於希望同時能兼顧創造穩定現金流和實現財富增值的人士來說，可在MPF中增配比較進取的基金，也可以考慮在MPF之外投資風險合理但有機會創造更高收益的共同基金，作為投資組合的補充。

一個相對主流的觀點是，股票的風險較大，債券的風險較小，因此退休人士應該謹慎選擇股票。這一觀點有其合理性，但也不全對。股票投資有不同的理念。如果投資者可以選擇幾家有潛力的「好公司」，持續投資，着眼於企業成長帶來的長期收益，從幾年、十幾年的維度來看，股票市場的短期波動就可以被視為只是漫長投資期中的小擾動，是可以承受的風險。

藉持續投資為財富增值

以中國股票投資為例，如2011年開始投資於一家位於寧波的紡織品製造商，當時這家公司的股價不到10元。在經過細緻的調研分析後，認為這家公司的研發能力和執行能力都很強，而且在維護客戶訂單、管理員工方面都相對優勝。10年後的2021年，這家公司的股價漲到接近200元。雖然經歷過去兩年港股的弱勢，其股價已從高位下跌不少，但綜合10年多的總收益來看，持續持有產生的投資回報依然超過600%。

如果能買入這樣的公司，縱使股票市場千變萬化，投資者依然能實現長期資本增值的目標，幫助回報跑贏時間和通脹。對於沒有太多投資經驗的退休人士來說，在茫茫股海中甄選這樣的公司難度不低，但可以透過選擇合適的共同基金，由專業人士代勞來選股。

投資共同基金最根本的目的就是幫助計劃退休的人士建立一個多元、分散的投資組合。一個涵蓋不同資產類別、國家、行業的投資組合更有機會在漫長的退休時光中駕馭各種經濟環境，跑贏時間。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上非投資建議)