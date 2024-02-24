內地客來港投保金額升　專家：防範匯率波動等風險

日前香港保險業監理局初步透露，去年內地訪客來港投保個人壽險新造保單保費約590億港元，超越2019年水平，僅次於2016年的727億元歷史高峰。內媒引述分析師指，香港保險具有資金投資範圍廣、產品定價利率高、保單設計較靈活等優勢，但投資者需考慮赴港交通及換匯成本，以及後期匯率變動風險，並需防範後續可能面臨的理賠爭議。

業內人士認為，香港保險受歡迎有多種原因。有內地保險代理高管分析指，一方面，香港保單具有較高的投資收益，香港的分紅儲蓄險產品支持多元幣種轉換，同時支持保單分拆功能，滿足財富傳承需求；另一方面，香港保單的保費定價具備優勢，且全球服務網點眾多，方便消費者全球理賠。

保單的彈性及保險公司優惠活動也是重要因素。有香港保險經紀表示，不少香港保險產品能提供紅利鎖定及解鎖功能，支援無限次更改被保險人，實現財富傳承。他指，今年業界預期美國聯儲局將開始減息，也會影響香港保險，現在不少公司都有首年優惠活動。

不過，購買香港保單也涉及交通、交換、面簽等問題，由投資角度看，購買香港保險並非適合所有人。該內地保險代理高管表示，「要注意的是投保需親自赴港，且香港保險奉行『嚴進寬出』政策，健康告知及核保嚴格，遵循無限告知原則。」他又指，如果與保險公司產生理賠爭議，訴訟成本高，香港保險適用的是香港法律，與內地不同；另外需注意匯率風險，以及保單前期現金價值低、分紅收益不確定等風險。

有內銀資深客戶經理表示，目前內地購買香港保單的不少客戶是考慮到留學、海外置業等因素，對於多數普通投資者來說，考慮到外匯、服務便捷性等因素，購買香港保險可能並非合適。