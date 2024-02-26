大家樂「大家開飯」食物援助計劃　累計7000人受惠

(左起) 鄰舍輔導會副會長嚴元浩、大家樂集團行 政總裁（香港）梁可婷、七師傅及大家樂集團總經理（一粥麵及米線陣）鄭惠真一同進行「大家開飯」 儀式。

本年度計劃以照顧者為服務對象，為與一眾受惠人士同慶新春，大家樂集團舉行「大家開

飯」之《心滿意粥慶新春》聚餐活動，並於集團旗下品牌一粥麵分店招待超過50名受惠者

共享美膳。一粥麵為活動特別炮製賀年菜式「八福臨門」及精選美食，同場亦邀請到早前

與一粥麵合作，做善事不遺餘力的七仙羽「七師傅」到場為參加者送上賀年祝福，炒熱全

場氣氛。

大家樂集團行政總裁(香港)梁可婷、總經理(一粥麵及米線陣)鄭惠真、鄰舍輔導會副會長嚴元浩聯同七師傅進行「大家開飯」儀式，向在場人士送上新年祝福。活動上，大會邀請了兩名本年度計劃的受惠者分享感受。來自低收入家庭的李女士表示，他們一家四口僅靠丈夫工作維持生活，面對家中的財政壓力，曾想尋找兼職，減輕家庭負擔。惟市面上很少工作對家長友善，李女士需要照顧兩名子女，小朋友有特殊學習需要，需付出更多時間照顧及輔導，生活過得很不容易。她感謝「大家開飯」計劃的幫助，減輕他們家庭很大的經濟負擔之餘，亦騰出更多時間休息。更重要的是，計劃讓他們有更多機會，與子女一同外出享用大家樂的美食，有時李女士與兩位小朋友分享兩個餐點，已經覺得很滿足，他們一家特別喜歡吃一哥焗豬扒飯。

而另一位受惠者區女士，同樣要照顧有特殊學習需要的小朋友，平日生活十分忙碌，她經

常不停來回學校及屋企接送女兒，煮食時間相當緊絀。自從她成為「大家開飯」計劃的受

惠者後，省卻不少做飯的時間，直接與家人到大家樂用餐，得到喘息的空間，亦有更多休

閒時間陪伴家人，令親子關係變得更緊密。她感謝「大家開飯」計劃的幫助，讓她有空餘

時間照顧自己身心健康，甚至可騰出時間做義工，回饋社會。

大家樂集團行政總裁(香港)梁可婷表示，集團推行「大家開飯」的活動原意，是希望大

家到集團的店舖用膳，就如在家同枱食飯一樣親切。集團趁農曆新年喜氣洋洋的日子，

邀請大家到一粥麵品嚐各款賀年菜式，希望為新一年添新意。「大家開飯」自2022年舉辦

至今，收到很多正面的意見，有受惠者認為計劃能實際地幫助他們解決三餐，使他們騰出

時間照顧自己的心靈健康，這些反應令我們非常鼓舞。集團期望新一年社會可以多一點關愛，多留意及關心身邊家人、朋友及鄰居的需要，發揮「有大家，就有大家樂」的精神。

鄰舍輔導會副會長嚴元浩感謝大家樂集團的慷慨捐助，大家開飯計劃讓長者、家庭及殘疾

人士照顧者及其家人能夠兌換飯餐，每一頓家常便飯背後，盛載滿滿溫暖及關懷。他認

為，今次活動對社會起正面作用，有助鼓勵大眾關心身邊照顧者的需要，繼續與照顧者同

行。