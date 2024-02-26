滙豐調查 : 2/3大灣區居民會參與優化版「跨境理財通」

滙豐最新的大灣區「跨境理財通」調查顯示，周一(26日)起生效的粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點優化措施，將有助提升這一項跨境理財計劃的吸引力。

為了了解大灣區居民透過計劃進行跨境投資的興趣及喜好，滙豐於2024年1月至2月期間，對大灣區11個城市逾2,000名居民進行了網上調查。調查發現，約有2/3的受訪者認為新引入的優化措施──包括放寬投資者准入門檻、擴大產品選擇及提高個人投資額度──都是吸引其參與「跨境理財通」或對該計劃增加投資的推動因素。

隨着優化措施實施，滙豐對系統和產品服務作出全面升級，協助投資者捉緊跨境投資機會。不論現有或新參加「跨境理財通」的客戶，個人投資額度上限由100萬人民幣提高至 300元人民幣。滙豐及內地合作夥伴銀行合共提供的理財產品數量增至逾400項，包括

超過100個投資國際及亞洲市場的基金，協助南向投資者達至投資組合多元化及國際化。滙豐擴大在香港的專業財富顧問團隊，他們會透過滙豐卓越理財尊尚和卓越理財客戶尊享的「滙財智富服務」投資組合分析工具，為南向投資者提供諮詢服務，讓他們對投資風險及機遇有更透徹的了解，優化投資組合。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點優化進一步提高了計劃的吸引力，刺激投資並推重大灣區金融業更深入的融合。受訪者認為「跨境理財通」除了提供更多市場機遇、擴闊投資渠道及協助多元化投資外，能提供財富規劃及諮詢服務亦是推動他們參與計劃的重要因素。集團正擴大服務團隊規模，並引入專業的財富管理工具，幫助投資者把握新規帶來的機遇。

調查指出，平均而言，受訪者傾向透過計劃投資約71萬人民幣，預期投資年度回報率為 7.7%。能源、科技、天然資源、生物科技和金融是最受投資者青睞的行業。有81%的南向受訪者表示，需要銀行財務顧問提供跨境投資諮詢援助。