日股獲3因素加持　藏大量投資機會　有條件再升5年

近來最受國際投資者關注的市場，必定剛剛走出「迷失三十年」的日本股市。日經指數此前一度升穿4萬點，刷新歷史新高，乃是當地金融市場的重要里程碑。有掌管旗艦級日股基金的基金經理認為，縱使日股已經升至歷史高位，但升勢卻仍未結束，支撐這輪牛市的動力仍起碼能夠持續3至5年的時間。更重要的是，日本市場如今仍然有着大量價值投資的機會，意味着投資者仍然可以「執平貨」。

早於2019年，股神巴菲特已開始建倉日本5大商社的股票，作為全世界首屈一指的價值投資者，他的決定自然是無可質疑的，事後看來也是如此。日股近年強勁的回報亦使得他當初的押注大賺而歸。不過，巴菲特絕對不是唯一看到日本市場價值投資機會的人，有基金經理甚至早於十多年前已開始利用價值投資策略押注日本──瀚亞投資日本股票客戶投資組合經理Oliver Lee正是其中一位。

看重股票估值反彈潛力

相信一般香港人都對各大來自日本的貨品、企業、文化並不陌生，甚至可能是當地的旅遊常客，但多數人對於當地金融市場，尤其是股市生態卻一竅不通，因此對於該用甚麼方法、策略去投資日股是一大問號。Lee接受本報訪問時直言，價值投資在日本股市依然是長期行之有效的投資策略，甚至說︰「過去有客戶問過我們沒有備用的策略......我的答案是沒有。」

具體而言，他的團隊會使用「自下而上」的方式，在眾多日本上市公司中逐一尋寶，觀察市盈率、市帳率、股息收益率等數據，找出估值相對於其歷史水平或整體大市低至少一個標準差的股票，並作進一步的研究。惟他亦明確表示︰「我們追求的不是深度價值(Deep Value)」。因此並不是估值折讓幅度愈大愈好，反而要看該股票能否有估值反彈的潛力，否則只會是「價值陷阱」。

「價值陷阱」一詞通常是指表面看起來估值很便宜，但實際上是因為內在價值不高(比如業務前景黯淡)，結果買入後其股價往往一沉不起。

至於交易的時機，他坦言不會等到股價完全回升至合理水平才出貨，而是會在股價上升到一定水平後逐漸減持。根據他的說法，這種交易策略在過去大約可以為其投資組合帶來約3個百分點的超額回報率。上述方式是他的團隊過去17年來採用的一貫主要投資策略，迄今為止也依然有效。

通脹企管資本開支撐市

這種樸實但有用的投資策略，在處於牛市周期的日本股市可謂如魚得水。Lee表示，日股本輪的升勢相信還未結束，仍有更多上行的空間，又認為有3大因素可以支持股市。首先是經濟環境從通縮轉向通脹，這同時意味着薪酬增長及企業產品定價提高，利好消費情；第二是上市公司治理的改善，意味着企業會可能會有佳的盈利能力；第三是企業的資本開支增長強勁，特別是與過去數十年相比，企業更願意為未來作出投資，並且受到供應鏈轉移等因素影響。

在他看來，資金仍會繼續流入日本市場，因此目前日股仍不能稱得上是「擠擁交易」(Crowed Trade)，雖然外資及國內散戶資金正在加碼，但日股的估值在眾多利好因素下只比過去略高一點，仍屬於合理水平。