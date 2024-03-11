專家樓評：住宅按揭停壓測　仍須提交入息證明

政府的最新財政預算案回應市場聲音為樓市落實撤辣，為不同需求的潛在買家降低入市門檻，有利於樓市鬆綁復常。是次按揭放寬項目包括暫停供款壓力測試(以現時按息假設加兩厘後之供款佔入息比率不高於60%)，壓力測試在於幫助供樓人士應對息率上升時增加防守力，基於現時加息周期已見頂，未來走勢將逐步回落，現時暫停實施壓力測試無疑是合適的。

然而，市場上有些人查詢，取消壓力測試是否等於入息要求不設特定限制？甚至有人問是否不用提交入息證明？在此釐清一下計法。

供款額不能超過入息50%

為確保按揭借款人有足夠還款能力，按揭銀行一向需評估借款人的入息水平，當中需提交相關入息證明，這個基本準則是沒有變的。過往按揭申請人須同時通過兩項供款能力的評估，一項是壓力測試，另一項是供款佔入息比率之要求。現時已停止實施壓力測試，原則上按揭借款人只需符合既有的供款佔入息比率要求，以首套房及自用物業按揭為例，計法是以現時按揭息率計之每月總供款金額不超過入息一半即50%。

例如首置買家購置一個600萬元物業，申請七成按揭、30年還款期，以現時銀行同業拆息按揭(H按)按息4.125厘(封頂息率)計，每月供樓金額為20,355元，假設沒有其他債務供款，最低入息要求便是40,710元；與放寬前需同時符合壓力測試對比，最低入息要求減少約4.3%或1,822元。

要留意的是，若果按揭申請人已有按揭在身，又或已是按揭擔保人身份，再申請之按揭便屬於二套房按揭，對於二套房按揭又或按揭物業屬於非自用性質例如是收租物業，這類之供款佔入息比率上限需降低至40%，而並非上述之50%。上述例子之買家若然是購置自用物業但已有按揭在身，便已屬於申請二套房按揭，上述之入息要求需要提高，每月債務供款部分亦需加入擔保按揭之供樓金額計算。在這情況下，這類按揭申請人很多時會考慮先將擔保人身份甩走，以減低按揭上會難度。

中原按揭董事總經理 王美鳳