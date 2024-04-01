收租客450萬購淘大花園兩房　呎價1.15萬元

收租客買減價貨，牛頭角淘大花園兩房單位，累減60萬元後，獲同類買家以450萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，西灣河嘉亨灣6座中低層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，港島東區用家議價後，以約938萬元承接，呎價約18,648元。

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九龍區

●美聯徐廣森指，牛頭角淘大花園K座中高層2室，實用面積約391方呎，兩房間隔，以510萬放盤，隨市況減價至480萬元，放盤約5個月，獲區外收租客承接，議價後以450萬元購入，呎價約11,509元。

●香港置業馬漢偉表示，西南九龍匯璽2A座中層C室，實用面積約534方呎，套兩房間隔，以約1,308萬元放盤約1年後，吸引同區客洽詢，以1,200萬元出票，最終以1,280萬元成交，呎價約23,970元，高市價高約2%。

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新界區

●美聯黃麗貞稱，將軍澳寶盈花園6座高層J室，實用面積約427方呎，兩房間隔，放盤約4個月獲外區白居二洽購，見單位有裝修，睇樓數次承接單位自住，未補價第二市場以430萬元易手，呎價約10,070元。

●美聯陳少鴻指，馬鞍山迎海3座高層H室，實用面積498方呎，兩房及士多房設計，叫價750萬元，用家以747萬元購入，呎價約15,000元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛薈3座北翼低層C室，實用面積約784方呎，套三房間隔，放盤4個月，叫價1,268萬元，減幅約9.3%，減價118萬元，以1,150萬元成交，呎價約14,668元。

●中原李嘉龍指，大埔天鑽7座中層F室，實用面積約527方呎，兩房間隔，開價約760萬元，議價後以690萬元沽出，呎價約13,093元，新買家為上車客，原業主持貨約5年帳面蝕讓約5萬元。

●中原王勤學表示，元朗柏麗豪園5座中層F室，實用面積約800方呎，套三房間隔，附連一個車位，叫價730萬元，區內上車客議價30萬元，即斥700萬元買入自用，呎價約8,750元，較今年初成交價回升約16%。

●晉誠地產李德鴻稱，深井縉皇居1座中層D室，實用面積約681方呎，套兩房間隔加士多房，叫價680萬元，由同區租客去年睇淡樓市，沽出同區物業轉租，見近日成交量大增，議價後以650萬元再度入市，呎價約9,545元。

●香港置業熊建明指，馬灣珀麗灣2座低層E室，實用面積約639方呎，三房間隔，去年3月叫價730萬元放售，外區客以576萬元購入，呎價約9,014元。

●美聯陳偉健表示，青衣曉峰園2座中層C室，實用面積約546方呎，兩房設計，去年12月叫價780萬元，近日獲上車客洽購，以638萬元成交，呎價約11,684元，較最初叫價累減142萬元。

●美聯蘇順華稱，青衣盈翠半島3座高層A室，實用面積約769方呎，套三房間隔，望海景，叫價1,400萬元，獲區內換樓客以1,360萬元購入，呎價約17,685元，同類型單位樓價不足月樓價升約192萬元。

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