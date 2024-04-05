專家警告：二手電動車大貶值　恐累新車需求

正所謂新車落地打八折，更何況是二手車？其中二手電動車原來跌價驚人。外媒報道，iSeeCars.com最近一項研究顯示，美國一輛車齡1至5年的二手電動車，平均價格在過去12個月下挫31.8%，相當於價值損失14,418美元。相比之下，車齡相當的內燃機汽車，平均價格僅下跌3.6%。

iSeeCars執行分析師Karl Brauer表示，雖然二手電動車價格下降可能會刺激一些買家的購買意欲，但也會減少對新型電動車的需求。「最初幾年的價值損失，是擁有一輛新車最大的代價。」他指，「隨着愈來愈多新車買家意識到電動車價值大幅下降，他們將不會再那麼有興趣買一輛。」

Smart Investor股票分析師兼聯合創辦人David Kuo在外媒一個節目中表示，電動車無法保值，使他無法投資該行業。他表示，電動車與筆記型電腦及手機等其他消費性電子產品類似，售出後往往很快失去價值及相關性。「同樣的(折舊)也會發生在電動車上；你可能要花20,000美元、30,000美元才能買到一輛，但一年後其貶值速度將比內燃機汽車快得多。」

電動車轉售問題也令人關注。Kuo進一步認為，二手電動車的軟件及運算能力可能會過時，在出售時甚至提前出售時無法兼容更新。

儘管電動車有明顯的折舊問題，但原因可能與科技本身關係不大，而與市場狀況關係較大。據iSeeCars稱，美國二手電動車價值大幅下跌，主要是由於特斯拉(Tesla)在電動車價格戰背景下，積極減價所致。Tesla是美國電動車主要銷售商，由於其新電動車的價格較低，買家不太可能以同樣價格買二手電動車。