美國經濟爆重大隱患？「躺平」年輕人比例達...

外媒引述美國聖路易聯邦儲備銀行的Institute for Economic Equity研究，該研究調查當地18歲至24歲的年輕人在目前經濟環境所面臨挑戰，調查發現，有逾33%年輕人沒有收入，而沒有工作也沒上學的「失聯青年」比例，佔整體年輕人比例達13%。

外媒指出，之所以許多年輕人沒收入，是因為大多仍在上學，靠貸款或家庭支援生活。但對沒有上學而又沒收入的年輕人來說，或會損害Z世代為退休儲蓄，或是日後進行更多消費的能力，甚至對心理健康造成影響。

另據達拉斯聯邦儲備銀行的計算，自1998年以來，「失聯青年」的比例一直在上升。1998年為10.3%，2022年升至13.2%。

研究解釋，缺乏財務穩定，或延遲年輕人未來的大規模採購計劃，進一步延遲退休，以及更久的租樓時期。

另研究提到種族貧富差距，白人年輕人的淨資產中位數，是黑人及拉美裔年輕人的3倍。

此外，聖路易聯邦儲備銀行對美國國民健康訪問調查的分析顯示，於2017年，年輕人與銀髮族的憂鬱症發病比率相近，但2022年時，美國年輕人比銀髮族更容易罹患憂鬱症。

經濟公平研究所所長William M. Rodgers III表示，上述研究肯定了投資年輕人身心健康的重要性。否則，美國經濟就無法在目前或是未來，發揮出最大潛力。