證監會：對虛擬資產ETF認可　不代表鼓勵大眾投資

本港首批加密貨幣現貨交易所買賣基金(ETF)於周二(30日)掛牌，香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀強調，證監會對虛擬資產ETF認可，絕對不等同支持相關虛擬資產，或鼓勵大眾進行相關投資。同時提醒，虛擬資產本身投機性極大，價格非常波動，並不適合所有投資者，只有對其充分了解，而且能承受其風險的人士才應該考慮相關產品。

她引述幣圈戲言「幣圈一天，人間一年」，指比特幣和以太幣曾在一天內大跌四成，並在一年內大跌超過六成，特別提醒箇中風險。儘管虛擬資產本身和其市場存在各種風險，香港證監會有見及其相關技術可帶來的機遇，早在2018年以「相同業務、相同風險、相同監管」為原則，引入全面框架，以監管廣泛虛擬資產相關活動。

她指出，證監會注意到不少投資者希望透過傳統的券商和交易所投資產品，投資現貨虛擬資產，故在滿足投資者需求的考慮下，認為提供受監管的虛擬資產現貨ETF 產品是符合公眾的利益，形容虛擬資產現貨ETF的上市是香港ETF市場發展的一個重要里程碑。

她提到，自ETF在2022年7月納入互聯互通後， ETF於香港股市整體成交量，大幅增加至14%。中國證監會近期公布5項惠港措施，即時為香港金融發展注入新的動能，證監會將繼續積極研究和推動業界，充分利用並使相關的惠港措施發揮效用。