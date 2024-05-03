分析料金價守2300續看升　港加密幣現貨ETF全線破底

美國聯儲局連續6次維持息率不變，主席鮑威爾的會後言論被視為「鴿派」信號，國際金價周四(2日)走勢反覆，現貨金曾升0.3%至每安士2,326美元，之後又回落至2,297美元，跌約1%。不過，分析仍然看好金價後市走勢，稱只要守得住2,300美元，重上2,400美元難度不大。

有指比特幣的暴跌引起投資者關注，可能預示全球市場風險偏好發生變化，不排除資金或已經在幣圈獲利，轉投其他資產類別。不過，近年看好比特幣的渣打銀行，最新建議在5萬至5.2萬美元撈底，指其這波跌勢主要受總體經濟逆風因素影響，加上流動性下降所致。

至於全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創始人趙長鵬，日前因違反美國反洗錢法例，最終被判囚4個月。不過，他隨後在社交媒體發文，表示會積極渡過這段時間，並且專注人生下一個篇章。據悉他過去5個月更走訪美國全國，跟其他企業家建立關係，料為下一步奠定基礎。