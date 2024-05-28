港人外遊在ATM撳錢　呢個東南亞國家收費最貴...

國際付款公司Wise發表研究，比較了全球40多個旅遊目的地的ATM提款收費，發現阿根廷的提款收費率於2024年達到24.15%冠全球，而港人最愛旅遊目的地中，以泰國ATM提款收費率最高。

Wise分析涵蓋港人旅遊熱點，首五名的目的地(日本、泰國、台灣、歐洲、中國內地)中，泰國為收費最高的亞洲目的地，ATM提款收費率高達2.53%，較6個月前上升0.11個百分點；南韓則排名第二，收費率為2.43%，較前6個月下降0.08個百分點。

相對而言，日本的2024年ATM提款費用為0.63%，較2023年的0.64%略有下降。台灣的收費率保持在較低的0.61%，與6個月前的0.59%相約。歐洲ATM提款的平均收費率從2023年的0.43%降至2024年的0.34%。而中國內地則維持於0.03%的低收費率。

在大灣區內，香港的平均ATM提款收費率為0.05%，相對於澳門不到0.01%較高，顯示澳門是提取現金較為划算的地方。

Wise亞太區業務拓展主管陳佩芬表示，了解旅行目的地的ATM提款收費可以幫助香港市民判斷於海外提取外幣是否划算。例如在阿根廷，ATM提款成本高昂，市民可以選擇在出發前在香港兌換現金，以避免不必要的費用。

此調查分析基於對2023年10月至2024年3月期間，使用Wise卡在ATM上提取的1,480萬筆現金提款進行分析，並與Wise於2023年5月的研究結果進行比較。研究數據來自6個月內，從每個市場記錄最少500筆現金提款。