同仁堂港版安宮牛黃丸狂加價20%　內地版售價不變　咁大分別...

內媒報道，近日據北京同仁堂國藥官網顯示，港版安宮牛黃丸價格大幅上漲，一粒裝價格1,280港元。此前，港版北京同仁堂安宮牛黃丸一粒價格為1,060港元，意味此次加價幅度超過20%，引來市場關注，至於6粒裝安宮牛黃丸也索價7,680港元。

報道引述同仁堂董事會辦公室工作人員指，港版安宮牛黃丸確實加價，內地的沒有加價。港版和內地版的成分沒有分別，不同的是面向不同市場，港版主要面向港澳台以及國外市場。對於加價原因，公司相關工作人員指，一方面與原材料上漲有關，另一方面與下游需求穩中有增有關。

據了解，港版安宮牛黃丸主要成分為天然牛黃、天然麝香、珍珠及黃連等名貴藥材。近年來，天然牛黃價格大升，由去年1月的每公斤57萬元，上漲至近期每公斤165萬元。周三(12日)上海金早段價格每克見545.4元，1,000克黃金價格約54.54萬元。以此計算，天然牛黃價格遠超黃金價格。

在內地，同仁堂的安宮牛黃丸經歷多次加價，2021年12月官方價格升至每粒860元。如今，加價後的港版安宮牛黃丸單價折合1,180多元人民幣，明顯高於內地官方價格。為何成分一樣，內地版和港版並沒有同步加價？工作人員稱，具體的不清楚。

報道提到，安宮牛黃丸是一款傳統中成藥，被部分病人視為「還魂神藥」、「救命藥」。按照相關藥品說明書，可用於熱病、邪入心包、高熱驚厥，神昏譫語；中風昏迷及腦炎、腦膜炎、中毒性腦病、腦出血、敗血症見上述症候者。