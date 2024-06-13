西貢逸瓏海滙連平台戶僅售528萬　5年輸208萬貶28%

整體樓價不斷下挫，供應較為罕有的特色單位亦要虧蝕收場，西貢逸瓏海滙一個連平台特色戶以528萬元成交，原業主持貨約5年帳面虧損逾200萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，西營盤縉城峰1座中層F室，實用面積約374方呎，一房開放式廚房間隔，近期叫價約900萬元，減至約817萬元成交，呎價約21,845元。

●中原高偉鴻表示，堅尼地城維壹中層B室，實用面積約662方呎，兩房間隔，以1,800萬元放售，累減62萬元或約3.4%，以1,738萬元成交，呎價約26,254元。

●利嘉閣黃銳平稱，柴灣杏花邨46座低層7室，實用面積約659方呎，三房間隔望全海景，原以900萬元放售，最終降至852萬元成交，呎價約12,929元。

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九龍區

●中原許永生稱，長沙灣THE CAMPTON高層H室，實用面積約515方呎，兩房間隔，開價910萬元，減價後以860萬元易手，呎價約16,699元。原業主於2020年6月以946.7萬元購入單位，持貨4年帳面蝕讓86.7萬元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居5座高層H室，實用面積約698方呎，三房連套房間隔，以1,100萬元沽出，呎價約15,759元。

●中原霍劍亮指出，荔枝角美孚新邨3期百老匯街58號中層C室，實用面積約786方呎，三房間隔，以719萬元易手，呎價約9,148元。

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新界區

●利嘉閣歐柏倫稱，西貢逸瓏海滙一個低層P室特色戶，實用面積約527方呎，連約229方呎平台，以528萬元成交，呎價約10,019元。原業主於2019年以約736.64萬元買入單位，現帳面虧損約208.64萬元。

●中原黎宗文表示，沙田中心佳寧大廈中層A室，實用面積約390方呎，三房間隔，開價約650萬元，議價後以599萬元易手，呎價約15,359元。

●世紀21奇豐楊麗娟指出，房協沙田綠怡雅苑3座中層H室，實用面積約580方呎，兩房間隔，累減125.5萬元，未補價第二市場成交價554.5萬元，減幅達18.5%，呎價約9,560元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山聽濤雅苑1座高層A室，實用面積約1,025方呎，三房間隔，放盤5個月累減130萬元，以1,168萬元承接，呎價約11,395元。原業主於2018年5月以1,300萬元上址，持貨6年帳面虧蝕132萬元，跌幅10%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海‧星灣18座低層D室，實用面積約496方呎，兩房間隔，以643萬元易手，呎價約12,963元。原業主於2020年以774萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕讓約131萬元，貶值約16.9%。

●利嘉閣郭建民指出，火炭銀禧花園7座低層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，原以559萬元放售，放盤一個月即減至515萬元成交，呎價約10,178元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺牽晴間1座低層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以513萬元易手，呎價約11,633元。原業主持貨約7年帳面僅獲利約3萬元。

●美聯何振榮指出，荃灣全‧城滙6座低層D室，實用面積約522方呎，兩房設計，早前以810萬元放售，議價後以778萬元成交，呎價約14,904元。原業主於2020年10月以880萬元購入單位，現轉售帳面虧損約102萬元。

●美聯梁浩文稱，屯門慧豐園1座中層G室，實用面積約476方呎，兩房間隔，以460萬元放售，議價後以415萬元售出，呎價約8,718元。

●祥益袁思賢表示，屯門金安大廈中層C室，實用面積約326方呎，減價18.5萬元，獲買家以256.5萬元一筆過付款方式入市，呎價約7,868元。

●中原吳家威表示，東涌東環6B座高層9室，實用面積約484方呎，兩房間隔，叫價630萬元，減價40萬元，以590萬元沽出，呎價約12,190元。買家為內地人，已於該區租樓一段時間，因應樓市撤辣買樓成本大減，遂轉租為買購入單位。

●美聯羅定康稱，將軍澳都會豪庭4座低層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，以505萬元售出，呎價約12,438元。原業主於2017年5月以573萬元購入物業，持貨約7年帳面虧蝕約68萬元，貶值約11.9%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園7座高層G室，實用面積約592方呎，三房附設新裝修，4月放盤叫價580萬元，近日下調至550萬元，最終進一步減至518萬元未補價第二市場價售出，呎價約8,750元。

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