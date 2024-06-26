啟德AIRSIDE寫字樓租出70%　租金比九龍東高近1倍

南豐集團旗下全新商場AIRSIDE去年9月正式開幕，該集團今日(26日)公布項目寫字樓租務成交率已達70%，獲多個跨國企業承租，合共租出近85萬方呎樓面，平均呎租金價約35至50港元，相對九龍東甲級商廈平均呎租約25元，高出近一倍。

項目吸引多個跨國企業進駐，包括有跨國大型保險公司已租用4層合共約15萬方呎辦公室，預計今年年底入伙，按租用面積計算，屬全港本年度迄今最大手租務成交；南豐集團總部亦已於5月正式進駐。綜觀2024年首兩季，共有4個國際企業承租AIRSIDE，而全港5萬方呎或以上甲級商廈大手租務成交個案當中，該項目已佔約70%。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，AIRSIDE作為集團旗艦發展項目，以可持續發展為核心，致力以創新科技為租戶打做高效舒適的工作環境，同時協助租戶實現其可持續發展目標，打造成為啟德最大型的Culturetainment Hub。

該集團亦宣布AIRSIDE商場出租率已高達九成。商場為迎接於巴黎奧運，將於7月25日至8月18日期間舉行一系列活動，於賽事期間透過大螢幕直播盛況，於暑假檔期陸續引入多個消閒文娛項目，預計期間人流及營業額將分別增長約20及約15%。

商場將於7月中引入面積高達2萬方呎的多元化健康生活體驗館，該體驗館橫跨兩層的空間配備各類先進設施，為顧客帶來一站式健身、瑜伽、普拉提、美容護理、物理治療及餐飲服務。此外，商場去年引入佔地逾萬方呎的室內衝浪場品牌，為全港首個坐落商場內的大型室內衝浪場，並設有餐廳和酒吧區。