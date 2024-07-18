中銀香港外匯交易客戶數目按年升逾3成

香港人喜歡外遊，對海外消費的需求殷切。中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思表示，截至今年5月，該行進行外匯交易的客戶數目按年上升逾3成，外匯交易主要用於旅遊及海外匯款；熱門旅遊及留學地區相關貨幣如日圓、英鎊等的交易筆數亦顯著上升逾4成。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文表示，中銀香港「私人財富」及「中銀理財」客戶的18歲以下子女，使用該行支付工具的交易數量及金額按年上升近3倍。透過全新「中銀萬事達卡® 扣賬卡」，客戶可為年齡低至11歲的子女申請附屬扣賬卡，免卻子女於留學時需開立海外賬戶的繁瑣手續。