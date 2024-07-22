攜程數據：體育盛事推動　港人今夏赴巴黎預訂量翻倍

數據指出，在今年7月和8月到訪巴黎的旅客中，來自亞洲（包括內地、日本、韓國和香港）以及來自英國、德國、意大利和美國等其他地區的旅客需求強勁。在巴黎體育盛事期間，內地旅客赴巴黎的訂單較去年同期增長105%，成為內地遊客這段期間的首選目的地之一。至於巴黎亦深受香港旅客歡迎，今年夏季香港旅客赴巴黎預訂量與去年同期相比增幅逾一倍，成為最受香港遊客喜愛的歐洲目的地第二位。

數據亦顯示，遊客愈來愈重視奢華體驗，今年6至8月香港遊客入住法國五星級酒店預訂量便較去年增加了32%。

與歐洲體育相比，亞洲體育迷對主要體育賽事的態度表現出明顯的差異，他們更願意將觀看體育賽事與旅行計劃相結合，平均而言，他們預訂的酒店住宿時間比歐洲旅客長約14%。

與去年同期相比，亞洲旅客的平均停留時間增加了20%，其中內地、南韓和香港旅客停留時間最長，反映出亞洲遊客正在延長他們的假期，以全面投入今年夏天的體育盛事之中。

亞洲遊客現時傾向選擇探索巴黎以外的城市，增長達到三位數。首都以外十大最受遊客歡迎的城市和地區包括尼斯、里昂、馬賽、波爾多和南特，其中位於蔚藍海岸地區的尼斯和馬賽將舉辦足球比賽。數據顯示，大量日本和香港遊客正在預訂馬賽、里昂和尼斯的住宿，與去年同期相比，預訂量呈雙位數增長。